Hinchas de la "U" furiosos con gol de Pinilla en el Estadio Nacional

El delantero marcó el definitivo empate que le quitó el triunfo al equipo azul.

Universidad de Chile perdió la oportunidad este domingo la opción de ser sublíder del Campeonato Nacional 2020 al igualar como local a un gol ante Coquimbo Unido, en partido jugado en el Estadio Nacional y válido por la quinta fecha del torneo.

Los locales quedaron en el tercer lugar de la tabla con 10 unidades, dejando atrás tras triunfos en línea.

Quedó a cinco puntos del líder Universidad Católica y a dos del segundo posicionado, Unión La Calera.

Por la sexta fecha del torneo nacional, Universidad de Chile visitará el domingo 1 de marzo a O’Higgins en Rancagua, mientras que Coquimbo Unido recibirá el mismo día en el clásico a Deportes La Serena.

