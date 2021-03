Hinchas de la U felices con los canteranos pese a la derrota ante San Lorenzo

Los Bullangeros destacaron la participación de los formados en el CDA.

La derrota 0-2 pasó a segundo plano para los fanáticos universitarios, ya que aplaudieron la incorporación de nuevos futbolistas en el duelo de Copa Libertadores.

“Hoy salieron a la cancha chicos que debutaban en el profesionalismo, y si bien no conseguimos lo que veníamos a buscar, el club ganó por otro lado. Quedó demostrado que tenemos un plantel muy competitivo“, comentó De Paul, el capitán universitario.

Insistió en que “nos faltó atrevimiento, no fue fácil contra un equipo como San Lorenzo, podríamos haber hecho daño, además nos complicó el gol de ellos en Santiago cuando creo que fuimos mejores, ahora a analizar lo que hicimos mal, hacer hincapié en lo que se hizo bien”, cerró el arquero.

Los azules en las redes sociales destacaron a los juveniles:

Sobre los cabros, muy bien Mauricio Morales y Daniel Navarrete. Hay futuro ahí. Ubal y Marcelo Morales, muy débiles, pero no se les puede criticar, q tengan oportunidades. Adultos: De Paul y Ángelo los mejores. Galani bien, no desentonó. Luján, Thomás y Larrivey al debe #VamosLaU

Pese al resultado fue un buen partido de los juveniles.Yo creo hay que darle rodaje a este equipo, para ganar experiencia. Hace rato no veía en el equipo esas ganas de jugar. Esto es la U, apoyando como siempre💙❤💙❤ #VamosLaU

Hoy claramente se demostró que si teníamos cantera, lo de Simón Contreras no es casualidad, es solo falta de oportunidades y no tapar a juveniles con wns que no sienten la camiseta, se perdió en la cancha, pero se ganó a futuro #VamosLaU