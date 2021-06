Hinchas de la U despidieron con insultos a Rafael Dudamel

El técnico venezolano dirigió su último duelo como DT de los azules.

Rafael Dudamel realizó una emotiva despedida de Universidad de Chile, club en el que dirigió su último partido este sábado en el empate 0-0 con Palestino por la décima fecha del Campeonato Nacional.

El ahora ex DT de los azules dijo a la señal oficial de TNT Sports que "tengo solo palabras de agradecimiento, porque la conducta de los jugadores tras tener tanta turbulencia antes del partido no era fácil, estuvieron en un nivel de respuesta seria y es digna de admirar".

"Lo viví con tristeza, porque no era lo planteado cuando llegamos a Chile, pero hoy quiero compartir con todos ustedes más de que como lo viví que nos vamos en paz, nos vamos tranquilos, no nos vamos felices, porque nos imáginábamos un final de temporada dando la vuelta olimpica", agregó.

"Le pedí a nuestros futbolistas que se sientan en paz, tranquilos, proque no tengo la menor duda de todo su profesionalismo y esa entrega", indicó, para luego puntualizar que "los resultados mandan, solo tengo palabras de agradecimiento para los jugadores, para Cristián Aubert, Ignacio Asenjo, para toda la insticuión, porque han sido de principio a fin seres humanos extraordindarios y qué decir de los futbolistas", continuó.

"Ya no tiene sentido reflexionar desde la posibilidad que no es cierta, sentimos que había un desgaste natural y no podemos tapar el sol con un dedo, pero nos sentíamos con fuerzas. Siempre qusimos lo mejor para el club, en este momento previo a la para de Copa América es un momento oportuno para refrescar, no solo el club ni los jugadores, nosotros también, nos hemos exprimido y secado en nuestro trabajo", cerró.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Porque tan elegante Homero?



Hoy es el último partido del perro culiao de dudamel muchacho



Vamos la "U" ❤💙 pic.twitter.com/YgAmnp3zcr — Saulo Jujihara (@saulojujihara) June 5, 2021

Ayer me tomé 5 mojitos por que se fue dudamel #vamoslau — Juan Guillemo (@juanguille94) June 6, 2021

Se fue Dudamel de @udechile . Los resultados, el nivel futbolístico y esa presión horrorosa de los periodistas deportivos fueron las razones.

El poder oculto que maneja el fútbol que no lo dirige ni juega, pero que desde la sombra pone y saca...con una opinión. — Profesional Enojado (@Enojado2018) June 6, 2021