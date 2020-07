Hinchas de la U comparan a Bielsa con Sampaoli

A propósito del logro del DT, los fanáticos azules creen que Sampaoli es más importante que Bielsa.

El otrora entrenador de la selección chilena vuelve a conseguir un título después de 16 años, el mismo tiempo que Leeds demoró en volver a la Premier League. En 2004, el Loco consiguió la medalla de oro con Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas.

El equipo de Bielsa vio derrumbarse al West Bromwich y Brentford a espera de su partido de este domingo para dar la vuelta y celebrar el título y los pasajes a la Premier League. Los hinchas de la U no olvidan a Sampaoli y pusieron al casildense sobre Bielsa en la importancia en el desarrollo del fútbol chileno.

No pueden entender como le tenemos más cariño al que "no nos hizo ganar nada" vs el súper ganador Sampaoli