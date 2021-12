Hinchas de la U atacaron en redes sociales al periodista Juan Cristóbal Guarello que asegura que existen irregularidades administrativas en el contrato entre el defensor Ramón Cachila Arias y Universidad de Chile, similares a las que se denunciaron en contra de Melipilla y que tienen en riesgo la permanencia de Deportes Melipilla.

Fue el mismo presidente de Melipilla quien alega que los azules incurrieron en doble contrato con Ramón Arias y adelantó que presentarán la denuncia.

“En lo que respecta a Universidad de Chile, tomamos conocimiento de varias irregularidades que tiene la U, y definitivamente vamos con todo y vamos a presentar la denuncia ahora contra ellos. Ya presentamos otra por documentos ideológicamente falsos y esa ya está presentada el día de ayer. Hoy presentaremos estos nuevos antecedentes que salieron a la luz de las conversaciones que hubo con el representante de un jugador de la U”, dijo el presidente de Los Potros, Leonardo Zúñiga, en Radio ADN.

“Ya que se reveló el nombre del jugador, acá tengo el contrato… acá tengo el anexo de contrato. Acá tengo el contrato que recepcionó la ANFP, y acá tengo las liquidaciones del jugador, Cachila Arias”, dijo Guarello.

Luego de eso, lanzó la vbomba: "Ramón Arias arregló por una plata con la U, tengo ese WhatsApp, luego el contrato era más de un 50 por ciento más bajo de la plata que había arreglado. O sea, lo que entró, lo que se liquida en la ANFP, es un 50% más bajo de lo que él había arreglado. Y para compensar le arrendaron el pase, pero ese contrato no está ingresado en la ANFP. Esa plata no está en la liquidación de sueldo, eran tres pagos de cifra 'X', no voy a hablar de cuánto gana el jugador”.

Fue el mismo presidente de Melipilla quien alega que los azules incurrieron en doble contrato con Ramón Arias y adelantó que presentarán la denuncia.

“A veces se hacen derecho de imágenes, como Colo Colo con Zaldivia, y a eces se esconde. A veces de manera tope como Melipilla, ponen empresa de regadío, repartidor de verduras, o simplemente no lo dicen. Esto es para descontar impuestos, así de simple. Hay un doble contrato acá. No creo que la U estuviera muy pasada con el sueldo de Cachila, pero lo que se liquida en la ANFP es completamente ridículo. Unos descuentos increíbles, pero hay tres bonos al año por este arriendo que no se ingresan en la ANFP, y yo tengo la liquidación de uno estos meses donde no aparece el bono”, cerró Guarello.

LOS HINCHAS DE LA U SE FUERON CON TODO EN SU CONTRA:

Así los quiero pidiendo la cabeza de Guarello, ya le aguantamos muchas al Cejón!! pic.twitter.com/oMXor5yeG5 — Marcelo Haro (@Gatinto) December 22, 2021

Hay que pedir la desafiliación de Guarello, porque nació con el doble de ahueonamiento — Ángel caído 🤘🏼 (@AC_Azul7) December 22, 2021

El periodista Juan Cristóbal guarello párese que le tiene mala a la U no conozco un periodista más penca que esté Weon me cae mal de presencia — Marco Retamales (@MarcoRetamales3) December 22, 2021

Quien es #Guarello si nunca a jugado fútbol es un simple comentarista deportivo ... Ningún aporte el CTM en todo caso — Alfonso Medel (@SebasMedelFa) December 22, 2021

Ojalá AA le meta demanda a Guarello https://t.co/q2G0vfPUlo — Matías Muñoz Melo (@matimnzml) December 22, 2021

Siguiendo la misma tónica de Guarello, hay que pedir su "desafiliación" del periodismo. — Ángel caído 🤘🏼 (@AC_Azul7) December 22, 2021

Azul Azul mando un comunicado,

Maldito guarello logró que le creyeramos a esos hijos de puta......#VamosLaU pic.twitter.com/Kp8np9c00L — Viggho (@Viggho1) December 22, 2021

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo