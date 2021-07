Hinchas de la U reaccionan a la salida de Ángelo Henríquez

Hinchas azules se volcaron a las redes sociales para despedir al delantero formado en Universidad de Chile. El ariete de los universitarios emigrará al Fortaleza de Brasil que dirige el exUnión La Calera, Juan Pablo Vojvoda.

Came mencionar que Henríquez tenía contrato vigente con los laicos hasta fines del presente año, por lo que con la transferencia, lograrán asegurar un monto no menor. Según datos de Transfermarkt el ariete estaba cotizado en US$ 700 mil.

De esta forma, Ángelo Henríquez deja nuevamente el equipo que lo vio nacer por segunda vez en su carrera, luego de que hace algunos años (2012) partiera al fútbol ingles para fichar por el Manchester United para luego tener pasos por el Wigan de Inglaterra, Real Zaragoza de España, Dinamo Zagreb de Croacia y el Atlas de México.

Cómo les gusta meterse en la plata de los demás. Siempre reclamando por el sueldo que tenia Angelo Henríquez y el acuerdo con algunos viajes. Bien ganando lo tenia con todos los millones que ganó Azul Azul con su venta al Manchester. Cada uno negocia cómo puede. — #S11.- (@Sesynho1) July 7, 2021

Ganas de ver a Ángelo Henríquez bajo la conducción de Vojvoda. Después de muchos años vuelve a tener un técnico bueno. https://t.co/CQFm0K0Ak7 — Nicolás (@nicoIasyanezc) July 7, 2021

COMO QUE AL ANGELO HENRIQUEZ GANA MÁS QUE BLANDIIIIIIIIIIIII — jazmin (@JazeCruzada) July 6, 2021

Ángelo Henríquez ganaba 80 palos mensuales — bullawice⭐ (@buIIawice) July 7, 2021

