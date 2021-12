Hinchas de la U le bajan el pulgar a Jeisson Vargas

Hinchas de la U se manifestaron en las redes sociales tras el ruor que vincula al atacante Jeisson Vargas que se realizó este martes los exámenes médicos necesarios para concretar su fichaje en Universidad de Chile.

Según informó Al Aire Libre en Cooperativa, el futbolista está solo a detalles de convertirse en refuerzo del cuadro azul para la temporada 2022.

Azul Azul comprará la mitad del pase del formado en U. Católica, a cambio de un millón de dólares, aunque puede sumarse en la operación Thomas Rodríguez.

El jugador fue denunciado el 2019 por su esposa en Carabineros, quienes ordenaron su desalojo y le decretaron la prohibición de ingresar al domicilio que compartían.

Vargas ya había tenido un incidente similar con su pareja en Argentina mientras militaba en Estudiantes de La Plata en el año 2017.



MIRA ACÁ LA REACCIÓN DE LOS HINCHAS:

Jeisson Vargas debería estar encerrado no jugando fútbol que pena que equipos grandes le sigan abriendo las puertas a esta gente si así se le puede llamar. Que pena y miedo ser mujer en esta sociedad

Tengo tremendos reparos con la llegada de Jeisson Vargas a La U, a pesar de que sea tremendo jugador, me parece muy penca que prime tan poco su pasado de violencia intrafamiliar...

me vale pico si J. Vargas es bueno o no, que el club de futbol que representa a la Universida de Chile quiera contratar a alguien que ha sido denunciado en más de una ocasión por VIF me da ganas de vomitar https://t.co/v92ouYhmpn