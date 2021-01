Hinchas de la Roja reaccionan a la probable llegada de Matías Almeyda

Los fanáticos de la selección se manifestarn en las redes sociales.

Distintos medios trasandinos aseguran que el estratega abandonaría al San José Earthquakes de la MLS en las próximas horas para llegar a la selección de Chile.

Marca y algunos periodistas del otro lado de la cordillera fueron los que dieron a conocer esta información, la cual detalla que El Pelado tomaría las riendas de la Roja de todos.

En caso de llegar a Juan Pinto Durán, el ex técnico de Chivas estaría realizando su debut el próximo 25 de marzo frente a Paraguay.

MIRA CÁ LAS REACCIONES:

Lo único q me agrada de Almeyda esq a Bianchi le desagrada...y viendo videos no parece tan malo como yo creía. SIguen siendo unos inutiles qls @ANFPChile por no traer a Crespo pero al menos no creo seamos tan catastróficos, igual prefería a Rueda.