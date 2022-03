Hinchas de la Roja piden nuevamente la salida de Martín Lasarte

La Roja de todos quedó fuera del mundial de Qatar 2022 tras perder 2-0 en San Carlos de Apoquindo. Tras aquello, Lasarte enfrentó a los medios de prensa.

“Nos faltó mayor rigor jugando como local. Ese día (ante Bolivia en San Carlos) puntualmente nos hubiera ubicado con dos puntos más, con otra sensación, no dependiendo de otros. Hoy era difícil entrar a jugar el segundo tiempo. Te puedo asegurar que los jugadores sabían cuál era el resultado que se estaba jugando afuera y no es fácil. Yo entiendo a la gente, pero no es fácil”, partió señalando Machete.

También fue consultado sobre el adiós de la Generación Dorada, a lo que respondió: “Esa es una pregunta de difícil respuesta. No creo que haya una fecha puntual, más cuando ese tipo de situaciones rodea a muchos futbolistas. Cuál será el futuro de los que van quedando lo marcará la situación física y deportiva que los encuentre en el próximo reto. Yo creo que hay algunos que todavía tienen para dar, sobre todo para acompañar un proceso de regeneración y quizás a otros se les haga más duro. Pero repito, creo que algunos todavía tienen cosas para dar”.

LOS HINCHAS DE LA ROJA SE LANZARON EN SU CONTRA:

La podadora, así a la rápida: Lasarte, Milad, Cagigao y Yamal Rajab (Gerente de ligas profesionales de la ANFP). #seleccionchilena — Pablo Salvatierra (@paablosalva) March 30, 2022

Lasarte nos dejó sin mundial. El que diga que NO y qué fue Rueda, es por dos cosas; o no sabe nada de fútbol o es MPC. — 96AñosSiendoInalcanzables (@BryanMauro) March 30, 2022

#Lasarte culiao nunca quiso llevar a Leo Gil en su mejor momento, pero traía a Pablo Galdames que no jugaba un partido hace 3 meses. Ahí se nota que le armaba el equipo los representantes. Igual que Marcelo Allende. Hizo una gran gira por Norteamérica y no lo cita más — David (@cs_kratos) March 30, 2022

es que de verdad es insolito que le hayan pasado lo que quedaba de la generación dorada a LASARTE WEON, en 20 años mas nos vamos a reir de esto y cómo nadie hizo nada para detenerlo a tiempo — Pablo 🇸🇾 (@NegroPablo0) March 30, 2022