Hinchas de la Roja piden la salida de Martín Lasarte

El entrenador de la selección chilena, apuntó que la derrota 1-2 ante Argentina, esta noche en Calama por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, “no era para perder” y que “no materializamos las que tuvimos”.

Respecto a lo ocurrido en el ‘Zorros del Desierto’, el uruguayo declaró que “yo creo que fue un partido para un empate, no era para perder. Pero cometimos un error y no materializamos las que tuvimos. Creo que Argentina tiene un muy buen equipo. No solo por los futbolistas que lo conforman, si no por la idea”.

“Nos costó al principio, pero desde ese lugar vi al equipo bien. Nos faltó precisión. Situaciones cercanas al gol, el último pase. Nos han ocurrido en el último tiempo”, complementó.

Para finalizar el análisis del 1-2, ‘Machete’ indicó que “los pusimos en problemas, pero no es un consuelo. Necesitábamos ganar. Ahora nos queda jugar con Bolivia lo mejor que podamos y sacar ese resultado que necesitamos”.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Cuántos partidos necesita perder Lasarte para darse cuenta que jugar con Vargas es jugar con 10 ...?🤦 — VientoNorte (@AlejandroVNorte) January 28, 2022

Cómo odio a Lasarte por la cresta. Ni perdón ni olvido — RenéFG 🏆🏆🏆🏆 (@ReneFG) January 28, 2022

Es Lasarte de los peores técnicos que han pasado por la selección? La opinión de este humilde servidor es que si, uruguayo culiao tienes menos gracia que un wantan.#Chile — Benjamín Ignacio (@benjaignx) January 28, 2022

Si Chile perdió anoche ante Argentina, la culpa no es de Brereton, ni de nadie de la Roja, sino de Lasarte #andatecharruaql — Héctor González (Tito) (@titogonzalez43) January 28, 2022

Cagazo enterito de #Lasarte esta derrota con Argentina — Pedro (@pedrobartiaga) January 28, 2022

El profe Quinteros a la selección. Lasarte vale verga. — Augusto Rolando Motta del Campo (@cueteconkif) January 28, 2022





Las tres "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias.

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.