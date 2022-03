Hinchas de la Roja piden la salida de Lasarte tras "papelón" ante Brasil

El entrenador estuvo en conferencia de prensa tras el 0-4 ante los locales en el Maracaná.

Cabe mencionar que Chile debe vencer a Uruguay en San Carlos de Apoquindo y esperar que Perú no le gane a Paraguay de local y que Colombia no derrota a Venezuela de visita. Con eso accedería al repechaje.

Martín Lasarte, DT de la Roja, analizó la dura derrota: “los planteamientos a veces se ajustan a los resultados y a veces no. El primer tiempo Brasil predominó el juego, recibimos el gol de penal que el VAR indica que así fue y ahí nos desconcentramos, ahí estuvo el error al recibir el segundo gol. La otra es el inicio del segundo tiempo, nos anularon el gol, más allá que se ajuste o no la sensación golpea. Después fue un partido largo, complicado, el resultado habla más que yo”.

Sobre la inclusión de Joaquín Montecinos, dijo que “lo trajimos nosotros a la selección y fue transferido, ahora parece ser la resurrección del extremo derecho de la historia. No quiero cargarle una mochila pesada. Entró bien, tiene personalidad y es una posibilidad. Es bueno lo que mostró”.

Finalmente, Lasarte recalcó que “me duele perder siempre, más de forma abultada. Me dolería muchísimo que estos muchachos que han hecho, no quiero ser irrespetuoso, pero seguramente las cosas más lindas que le ocurrieron al fútbol chileno en su historia. No nos queda otra, esto no da para un baile, da para reflexión, juntar fuerzas, preparar bien y esperar”.

LOS HINCHAS EXPLOTARON:

Diego @imeandiego·22minYa echaron al cagon culiao de Lasarte? DT de equipos, no de selección.

Eduardo Zenteno@KutyZayn·27minEn respuesta a @elantigol9Rueda y Lasarte. Que proceso más malo.

negrocarlos@carlosnavarrov2·28min@ANFPChile sr milad y lasarte saben pescar!? Entonces pesquen todas sus weas y vayanse a la conshadesumare! Uno le hizo la guerra al dt que teniamos y trajo un muerto!

Rola_del_Rulo@rolabar82·1hEn respuesta a @FrojasDavidsonLa diferencia es que a Alonso lo buscaron, Lasarte llegó de casualidad a la selección chilena

¿Ya se fue Lasarte?

MeLlevaElChanfle@terriblechanfle·1hEn respuesta a @eabarzuaOpino lo mismo, Lasarte no sabe a que juega y eso no puede ser aceptable.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, jueves 24 de marzo a las 20:30 horas.

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.