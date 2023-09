Hinchas de la Roja piden la salida de Berizzo tras derrota ante Uruguay

Los hinchas chilenos se aburrieron y pidieron la salida del DT trasandino tras el partido que terminó 3-1 a favor de los locales en el Estadio Centenario de Montevideo.

"Hasta el primer gol habíamos presionado bien. El partido pasó por las pérdidas de balón, los tres goles vienen de pérdidas“, comenzó analizando Berizzo sobre la caída de Chile ante los charrúas.

En esa línea, el Toto agrega que “queríamos tapar las bandas de la selección uruguaya, que son jugadores muy rápidos y por eso nosotros jugamos con Ben y Aravena tan abiertos“.

Berizzo recalcó que “siempre rescato la actitud valiente de ir a buscar del equipo, de mantenerse dentro del partido. Esto sigue, nos toca el partido el martes, Alexis (Sánchez) estará disponible ya y Arturo (Vidal) tendrá más minutos”.

Además. el estratega explicó la situación de Alexis Sánchez. “Después de los exámenes que se hizo en Italia, no es una situación deportiva, es un tema clínico. El martes ya estará disponible para jugar ante Colombia”, declaró Berizzo.

Berizzo también defendió a Nayel Mehssatou. “El partido de Mehssatou fue incómodo, corriendo contra su campo, como le pasó a toda nuestra defensa. Pero crecemos en la adversidad. Eso destaco”, señaló.

Los hinchas se aburrieron:

Hubo tiempo suficiente para rajar a Berizzo pero que hicieron? le hicieron amistosos con selecciones que el fútbol es un hobby nada más, no se juega a nada y la mejora no llegó TODA DEL BASTARDO DE MILAD

El Lunes 11 la ANFP debiese ir a la inpeccion del trabajo a firmar el finiquito de Berizzo

El DT ya se vió que no da ley ,y NO hay que dilatar mas esta situacion si es que se quiere clasificar al proximo mundial de futbol

¿ o no Guarello? pic.twitter.com/AGzHZYV6U0