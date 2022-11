Hinchas de la Roja piden la salida de Berizzo tras derrota ante Polonia

Los tuiteros perdieron la paciencia con el entrenador trasandino y quieren al "Tigre" Gareca como su reemplzante.

En Varsovia, el “Toto” completó su sexto partido dirigiendo al cuadro nacional y, en dicha cantidad de encuentros, no sabe aún de festejos: el registro total contempla dos empates y cuatro derrotas.

6 de junio | Corea del Sur 2-0 Chile

10 de junio | Chile 0-2 Túnez

14 de junio | Chile 0-0 Ghana

23 de septiembre | Marruecos 2-0 Chile

27 de septiembre | Qatar 2-2 Chile

16 de noviembre | Polonia 1-0 Chile

Últimos 8 partidos dirigidos por Berizzo.



Con Paraguay

✖️0-0 vs. Argentina.

✖️0-2 vs. Chile.

✖️0-4 vs. Bolivia.



Con Chile:

✖️0-2 vs. Túnez.

➖️0-0 vs. Ghana.

✖️0-2 vs. Marruecos.

➖️2-2 vs. Qatar.

✖️0-1 vs. Polonia.



Su equipo sólo marcó en 1.