Hinchas de la Roja llenan de mensajes a polola de Ben Brereton

Hinchas de la Roja de todos se lanzaron a la cuenta personal de Kimberley Abbott, actual novia del delantero nacional que fue figura en la pasada fecha triple camino a Qatar 2022.

La modelo subió una imagen en Instagram donde aparece posando frente a un espejo y rápidamente, se llenó de comentarios de los seguidores de la Selección Chilena. "¿Algo que haga mal este hombre?", "Cuida a Ben mira que tú y yo no somos amigos", "mi reina voy pa' Qatar" y "bendito seas Benito", son algunos de los comentarios de los hinchas de la Roja.

"Que linda la polola de mi pololo", "No me la miren que es de Ben", "My reina voy a clasificar a chilito al mundial",



adictoss_por_larojaCuídame al ben😍🥵🇨🇱

andre_998_No la miren nada mucho que es del ben🤨

Cabe recordar que la influencer celebró con una una escueta publicación en Instagram Stories, la joven reaccionó al tercer gol de Chile ante Venezuela, que fue obra de Ben Brereton tras un letal contragolpe.







