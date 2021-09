Hinchas de la Roja piden la salida de Pablo Milad de la ANFP

Hinchas de la Roja le dieron con todo al presidente de la ANFP. Los tuiteros se lanzaron en las redes sociales tras la dura derrota ante Colombia.

"Las expectativas que teníamos eran, a lo menos sacar unos cuatro puntos, y eso no se cumplió. Esto obliga en la próxima fecha triple a sacar, a lo menos, siete puntos y ojalá fueran nueve. Esto nos dejaría en carrera aún, no hemos perdido la fe y no hemos perdido esperanza, a pesar del primer tiempo para el olvido, la verdad es que nos pasaron por arriba", comentó Milad en Canal 13.

Hinchas de la Roja le dieron con todo al presidente de la ANFP. Los tuiteros se lanzaron en las redes sociales tras la dura derrota ante Colombia.

"Primero uno trabaja por convicción y no por apoyos multilaterales. Cuando un técnico siente el apoyo de todo el entorno trabaja con mayor confianza, con mayor seguridad y eso lo transmite a sus jugadores. Nosotros no tenemos nada perdido aún", dijo Milad.

Hinchas de la Roja en redes sociales:

Este si que tenia peso en la conmebol no como milad pic.twitter.com/1jAYfPIRRK — diego hernandez (@ezzedieguitoxx) September 10, 2021

Milad y su gestión como las weas, un campeonato con un nivel HORRIBLE, 0 trabajo serio de juveniles. No se pueden hacer milagros — Sebastian Mendez (@sebamendezl) September 10, 2021

Una pregunta , quien fue el que puso a Pablo Milad en la ANFP ?, por ahi supe algo , a ver si coinside con lo de que supe — Antonio #RenunciaPiñera (@Audino_Audaxit) September 10, 2021

Es Milad el que tiene que irse! — ✴Cassandra Emecé✴ (@CassEmece) September 9, 2021

No creo que sacar a Lasarte sea oportuno, si ya creo que no hay vuelta (salvo un milagro). Hay que empezar a sacarle roce a las nuevas generaciones nada más.



Al que hay que sacar con urgencia es a Pablo Milad. — Fabián Valenzuela (@fabyantro) September 10, 2021

Pablo Milad se tiene que ir. Horrible su gestión como presidente de la ANFP. Gran responsable de todo lo que vive la selección y el fútbol chileno. #LaRojaxCHV — Periodista Cruzado (@ReporterCruzado) September 9, 2021

Cual ha sido el mérito de Pablo Milad para ser presidente de la ANFP? 🤔 — jazmin (@JazeCruzada) September 10, 2021

Así se jugará la fecha 21 del Campeonato Nacional:

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

Santiago Wanderers vs Cobresal, 15:00 horas, Estadio Elías Figueroa.

Audax Italiano vs Unión La Calera, 17:30 horas, Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs Universidad Católica, 20:00 horas, Estadio La Granja.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

Ñublense vs Huachipato, 16:30 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

Unión Española vs Universidad de Chile, 19:00 horas, Estadio Santa Laura.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs O'Higgins, 14:00 horas, Estadio La Portada.

Colo Colo vs Everton, 19:00 horas, Estadio Monumental.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

Palestino vs Deportes Melipilla, 16:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.