Hinchas de la Juventus se fueron con todo en contra de Vidal

El volante de la Roja será jugador del Inter en las próximas horas.

El King llegará a Milán para estampar su firma en el equipo de Alexis Sánchez y Lautaro Martínez. Esta noticia llenó de alegría a los hinchas del Inter, pero hizo enojar a los de la Juventus.

La negociación será por un millón de euros, mientras que el formado en Colo-Colo recibirá al año 6 millones de euros al año. Un contrato de dos años y todo hace indicar que seguirá ocupando el dorsal 22.

Los fanáticos de la Vecchia Signora llamaron traidor al volante.

Arturo Vidal come il parrucchino traditore, calcisticamente morto...

Chissà perché i club non quotati in borsa e quindi con bilanci un po’ così , acquistano giocatori a prezzi stracciati e con ingaggi ridotti ripetuto so precedente club #vidal 6.000.000 😂😂😂😂tra un po’ gioca gratis #infame #traditore