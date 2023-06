Hinchas de la UC piden la salida de Ariel Holan tras dura derrota ante la U

Los hinchas Cruzados se aburrieron del entrenador trasandino. Universidad Católica perdió categóricamente ante Universidad de Chile en lo que fue la reanudación del Clásico Universitario, donde los azules se impusieron por 3-0 en el Estadio Santa Laura.

En ESPN analizaron lo que dejó el partido de día miércoles por la noche y el ex portero, Nicolás Peric alabó a la U: “Pellegrino fue muy claro con lo que dijo en la conferencia de prensa respecto a lo que él notaba con respecto a la imposibilidad de Católica de salir jugando bien”.

Luego, criticó a Los Cruzados: "Ese 70% de posesión no implica nada porque no hay profundidad; Pinares jugó incómodo. ¿Por qué no lo cambió si tienes a Di Santo y le tiraron dos veces la pelota en profundidad frontal?, ¿Por qué no colocar a Pinares por la izquierda con su perfil?”.

“La UC es un equipo plano, chato, en el cual el pase es para el lado para asegurar. Me da la sensación de que el convencimiento de Holan es para él no más, me causa sorpresa que no se de cuenta que de esta manera no esté resultando”, complementó.

LOS HINCHAS SE FUERON CON TODO:

10:00 am @cruzados @JuanTagleQ @DituroMatias YA SACARON A ARIEL HOLAN? PERDIMOS MUCHO TIEMPO Y PUNTOS, SE DEBIÓ IR EN EL PARTIDO CON COLINA. Menos proyecto estadio y más REFUERZOS !! — Claudio apl (@Claudio_apl) June 29, 2023

6 meses y seguimos en búsqueda de funcionamiento? Sinceramente no se ve ninguna mejora, ninguna idea futbolística @arielholan_DT debe partir #loscruzados — Peligro (@Nico_Rubio_) June 28, 2023

¿Qué trabajó @arielholan_DT estas semanas?

Ni siquiera pasa por jugadores, acá puedes traer a Messi y no mejoraremos.

No hay trabajo DE EQUIPO! #LosCruzados — Gonzalo Ferrari 🇨🇱 62% (@gferrariuc) June 28, 2023

Así está la Católica del 2023 de @arielholan_DT . Igualita a la del 2014 con este Sr#LosCruzados pic.twitter.com/No6PuT0SeD — M. Cab (@MCA99996904) June 28, 2023

Se acabó el ciclo de Ariel Holan. No hoy, sino que hace muchas fechas.

El 100% de los hinchas no pueden estar equivocados. No lo han estado en todo este tiempo.

Hay nulo trabajo del cuerpo técnico y la diligencia también tiene responsabilidad por contratar a costo 0 #LosCruzados — Javier Espinoza (@espinoza_javier) June 28, 2023