Hinchas de Fluminense emboscan a los de Boca Juniors en Brasil

La final de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina y los hinchas lo están haciendo sentir. Y es que las redes sociales han estallado en videos donde los fanáticos de Fluminense se han enfrentado con los de Boca Juniors, incluso embocándolos en la playa.

La situación se presenció en Copacabana, donde los hinchas argentinos disfrutaban del día cerca del fan zone dispuesto por Conmebol. Fue ahí donde los ultras de Fluminense llegaron en masa para arrasar con todo lo que encontraran enfrente.

En conversación con TNT Argentina unos hinchas que viajaron desde México dieron su versión de lo ocurrido, quienes lamentaron duramente la situación.

"Es hora de cortarla, esto no es fútbol. Nosotros viajamos desde México, son casi 8 mil kilómetros para vivir esta fiesta y no es posible que nos hagan esto. Conmebol tiene que hacer algo al respecto. No puede ser que frente a sus espaldas, al lado del fan zone nos hagan esto", dijo uno de los muchachos afectados."

En ese mismo sentido, complementó sus palabras diciendo que "Boca no se metía con nadie, vivía su propia fiesta, tomábamos caipiriñas, mirábamos el atardecer. Boca hacía lo que es Boca: familia. Y vinieron estos y nos quitaron todo. Nos robaron carteras, no pegaron. Nos lanzaron sillas, palos, de todo. No puede ser que el fútbol se viva así, no viajamos para esto, Vinimos a ver a Boca campeón, no para que nos acribillen a golpes".