Hinchas de Coquimbo furiosos por cambio de Estadio en Copa Sudamericana

Coquimbo Unido recibió malas noticias en esta jornada de día miércoles, ya que para su histórico partido contra Defensa y Justicia por semifinales de la Copa Sudamericana, no podrá ser local en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

El compromiso del conjunto "pirata" y la escuadra trasandina se jugará, finalmente, en el Estadio Nacional de Santiago.

"El motivo de la modificación del escenario pasa porque la Conmebol no autorizó el reducto coquimbano a causa de que, supuestamente, incumple algunos protocolos sanitarios requeridos para jugar el duelo internacional", informaron desde Cooperativa.

Desde la Seremi de Salud de la Región de Coquimbo, se desmarcaron de la determinación, apuntando a que fue la Conmebol la que decidió el cambio de recinto.

El duelo está programado para el jueves a las 21:30 horas.

En una decisión unilateral de la Confederación y tras solicitudes de Defensa y Justicia de no moverse de la capital por "razones sanitarias" (originalmente el vuelo charter llegaría directo a La Serena), se decidió que Coquimbo se trasladara a Santiago para ejercer su localía. pic.twitter.com/HWITETXhTu

qué jueguen en Coquimbo, no tienen por qué quitarle la localia al pirata; a todo ésto, si se juega en la Florida, Antillo rqlo te voy a ir a webear a la casa, al estadio, tendrás que andar con custodia ctm, porque eso significaría que el estadio estaba habilitado pa la sudaca. https://t.co/eGjcuRNOoh

No me cuadra que por temas sanitarios @coquimbounido deba jugar en Santiago y no en su estadio, siendo que los casos de covid en Santiago son muchos más de los que hay aquí en Coquimbo... La cosa es rara 🤔