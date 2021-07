Hinchas de Colo-Colo insultan a Martín Rodríguez en su salida de Chile

Hinchas albos se manifestaron con todo en las plataformas digitales tras un video con las últimas palabras de Rodríguez en nuestro país.

El delantero Martín Rodríguez partió a Turquía para defender al Altay Spor y en antes de abordar su vuelo atendió a la prensa en el Aeropuerto de Santiago, donde afirmó que fue muy complicada la decisión de dejar Colo Colo.

"Me voy tranquilo, sabiendo que dejé siempre el cien por ciento en cada partido. Son decisiones difíciles de tomar, pero es una oportunidad única en la que necesito aprovechar al máximo, estoy muy ilusionado", sostuvo a ESPN.

"Les pedí consejos a todos, no fue una decisión fácil, hablé con el cuerpo técnico, varios jugadores y todos se pusieron en mi lugar, me aconsejaron que era una buena oportunidad que tenía que aprovechar", indicó.

Hinchas albos se manifestaron con todo en las plataformas digitales tras un video con las últimas palabras de Rodríguez en nuestro país.

"Quizás no estoy cien por ciento conforme, todos piensan que me voy, que abandono el barco, pero nadie se pone en mi lugar, que a mis 27 años quizás no voy a tener otra oportunidad", completó Rodríguez, que llegó en marzo al Monumental.

Ojalá no vuelva nunca a CC Don Maletín — Carlos León (@jccl03_03) July 27, 2021

Andate y no vuelvas mas ctm. Y si vuelves a otro equipo, ojal te molamos a patadas. Suerte. — Claudio (@ClauFerMa) July 27, 2021

Mucho éxito Martin, ojalá logres cumplir tus objetivos personales, pero el monumental ya no es tu casa, está bien privilegiar lo económico pero después nada de andar diciendo que Colo Colo es el equipo de tus amores y que darías todo por volver, porque no es así. — Mr. McLovin (@fbneduardo) July 27, 2021

La programación de la fecha 13 del Campeonato Nacional

MARTES 27 DE JULIO

Audax Italiano vs Everton | 19:00 | El Teniente

MIÉRCOLES 28 DE JULIO

Cobresal vs Deportes Melipilla | 11:00 | El Cobre

Unión Española vs Huachipato | 15:30 | Santa Laura

O'Higgins vs Curicó Unido | 18:00 | El Teniente

Unión La Calera vs Palestino | 20:30 | Nicolás Chahuán

JUEVES 29 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Universidad Católica | 12:30 | Calvo y Bascuñán

Santiago Wanderers vs Colo Colo | 15:00 | Elías Figueroa

Universidad de Chile vs Ñublense | 19:00 | El Teniente

Libre: Deportes La Serena.

