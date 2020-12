Hinchas de Colo-Colo ya se sienten en la B tras derrota ante La Serena

Los fanáticos ya no creen en sus jugadores y lo manifestaron en las redes.

Colo Colo cayó 0-2 ante Deportes La Serena, en duelo válido por la fecha 22° del Campeonato Nacional 2020.

A los 20 minutos, Martín Tonso abrió el marcador con un fuerte remate desde la entrada del área local.

Ya en la segunda mitad, a los 81′, Rodrigo Salinas puso el segundo para los ‘granates’ y el primer clavo al féretro albo.

Los hinchas no lo pueden creer:

El Mago no podrá salvarnos si todos se esconden de la pelota, si no son capaces de hacer una mísera pared. Con delanteros que no se atreven a patear al arco. El gran problema es que Colo-Colo depende de si mismo y Colo-Colo no quiere ganar #VamosColoColo