Hinchas de Colo Colo siguen "chatos" con refuerzo que trajo Quinteros

El delantero colombiano de Colo Colo hizo su análisis de la derrota de los albos ante Boca Juniors por 1-0. Los hinchas de Colo Colo se lanzaron con todo en las redes sociales tras el pobre partido que hizo el colombiano ante Boca en la Bombonera.

Castillo sacó la voz en su llegada a Santiago: “Lastimosamente no se pudo sacar el resultado que queríamos. El equipo se entregó al máximo. Hasta el último minuto tuvimos chances muy claras para poder empatar, pero no pudimos concretar, no estamos contando con esa claridad para poder definir”, señaló Castillo según recopiló Radio ADN.

"Es difícil de explicar, durante la semana siempre trabajamos la definición, pero es un tema de concentración en la última jugada. Esperemos seguir trabajando, sobre todo los delanteros, para mejorar en esa parte y darle goles al equipo, porque los muchachos en la parte de atrás están haciendo un trabajo estupendo”, agregó el delantero colombiano.

FOTO: Luis Marambio Torres - CANAL 13

“Nos vamos tristes, pero con un poco de tranquilidad porque creo que el equipo hizo un gran partido en una cancha difícil. Por momentos sometimos a Boca. Aún tenemos vida en la Copa, nos queda un partido en casa”, fueron las palabras de Castillo que sabe que se tienen que jugar la vida ante Pereira.

¿Se va de Colo-Colo?

Para cerrar, Castillo habló de su continuidad en Colo-Colo. “Hasta el momento sigo en el club, quiero seguir, estoy feliz aquí y me siento recuperado. Esta segunda rueda será como una revancha para mí, estoy motivado y con ganas de aportar mucho al equipo”.

Los hinchas de Colo Colo están aburridos:

Yo me sigo preguntando. Que mérito tiene Fabián Castillo para seguir jugando en Colo-Colo? — COLO-COLO EX CLUB. (@albocentrista) June 7, 2023

✍️ Fabián Castillo , otro "refuerzo" extranjero



😱 3/10 Duelos totales ganados

😱 0 Disparos bloqueados

😱 0 Centros



🔵🟡 Boca Juniors - Colo Colo ⚪⚫@ColoColo pic.twitter.com/zUWNPZVLSX — Juan Chilean Premier League 🇦🇺⚽🍿🦘 (@Candongazo__) June 8, 2023

No puedo entender como Fabián Castillo es jugador profesional. Es inentendible! — cfariasruiz (@cfariasruiz) June 7, 2023

Fabian Castillo. Basta Quinteros, busca algún equipo en Medio Oriente y se feliz. — Matías (@_MatiasGarcia) June 7, 2023

Nunca más Fabián Castillo,si es verdad que se quiere ir, yo mismo lo voy a dejar al aeropuerto #VamosColoColo — Marco Baeza Neira (@Marco_BN) June 7, 2023

Lo de Fabián Castillo es muy malo #colocolo — Geoenezetaaeleo (@gonzalomuozgar4) June 7, 2023

El colombiano podría ser alternativa para el duelo ante Deportivo Pereira en el último partido por Copa Libertadores 2023.