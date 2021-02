Hinchas de Colo-Colo se toman las redes para arengar a su equipo

Los colocolinos se tomaron las plataformas digitales con el hashtag #VamosColoColo.

Este jueves a las 18:30 Colo Colo, Coquimbo, Iquique y Audax juegan sus últimas opciones para continuar en la división de honor del fútbol chileno.

El cuadro popular recibe a Cobresal, los piratas visitan a Everton en El Sausalito y los Dragones Celestes buscarán el milagro ante un comprometido cuadro itálico.

Los dirigidos de Quinteros aún no salen de la zona peligrosa, el empate ante Iquique el sábado apretó más las cosas en la parte baja de la tabla, por lo que ganar es necesario para los albos. Una victoria les haría alcanzar 40 puntos alejándolos definitivamente del descenso directo.

JUEVES 11 DE FEBRERO



18:30 horas, Colo Colo vs. Cobresal, estadio Monumental.

18:30 horas, Coquimbo Unido vs. Everton, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

18:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Iquique, Estadio Nacional.

18:30 horas, Santiago Wanderers vs. Universidad de Concepción, estadio Elías Figueroa.

21:00 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP.

Los hinchas del cuadri popular ya no dan más de nervios:

Hoy quizás nos jugamos el partido más importante de nuestra historia... ¡Qué esta tarde cueste lo que cueste #ColoColo querido y la ctm! #VamosColoColo pic.twitter.com/1WgAGjyKaJ — iabravoq (@iabravoq) February 11, 2021

Pase lo que pase hoy... pero a dejar el alma en la cancha 🤟🏼🏁🙏🏼 #VamosColoColo pic.twitter.com/pY3xSqtAyo — Pablo Castillo (@pabloplmb) February 11, 2021

No hay palabras, frases, ni oraciones que expresen los nervios de hoy, de ayer, de la semana, del mes, de la segunda rueda completa del campeonato, esta situación no nos es natural, ni tenemos esta costumbre y por eso cuesta más, pero ya está! ES HOY LO SÉ #VamosColoColo 🤟🏼⚪️⚫️❤️ — BastianIgnacio (@BastianJerez) February 11, 2021