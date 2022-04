Hinchas de Colo-Colo se lanzan en contra del arbitraje tras derrota ante Unión Española

Una gran polémica se produjo en la victoria por 2-1 de Unión Española ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura, ya que se le anuló un dudoso tanto a los "albos".

Lenardo Gil marcaba en los 82', lo que provocó la celebración del "Cacique", pero tras revisión en el VAR, se detectó un controvertido offside de Juan Martín Lucero, lo que anuló la jugada.

En el segundo gol de los locales los albos alegan que Bastián Yáñez estaba adelantado.

LOS TUITEROS SE LANZARON CON TODO:

Chile premier league donde no se entiende el var y su sistema de offside #VamosColoColo pic.twitter.com/bTavMplwrj

No es offside esto ??? Nooo, no puede ser lo que no ven !! #VamosColoColo pic.twitter.com/0tvOfGzuyU