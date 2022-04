Hinchas de Colo-Colo se lanzan en contra de Mosa tras salida de Valladares

Los fanáticos del Cacique se lanzaron con todo en las redes sociales tras la noticia. Edmundo Valladares ya no es más el presidente de Blanco y Negro. Al comienzo de la junta ordinaria de accionistas que comenzó esta mañana de día lunes, y que terminó a las 13.30, el periodista aseguró que no contó con el apoyo del resto de la mesa para continuar en la testera de Colo Colo.

“Lo primero, en pos de la transparencia ante todo, tengo el deber de contarles que, junto a Edison Marchant, no vamos a continuar en nuestros roles. No hemos tenido el apoyo para seguir trabajando junto a Edison, en el cargo de vicepresidente”, sostuvo Valladares.

El nuevo directorio de Blanco y Negro quedó conformado de la siguiente manera: Aníbal Mosa, Fernando Arab, Azis Mosa, Alfredo Stohwing, Carlos Cortés, Diego González y Ángel Maulén, por las acciones serie B. Mientras que por las acciones serie A, que corresponden al Club Social y Deportivo Colo Colo, los directores serán Javiera García y Alejandro Zúñiga.

NO TE QUEREMOS CTM! NO TE QUEREMOS ENTIENDE! #FueraMosa NO + Blanco y Negro en mi Colo Colo 🤍🖤 #VamosColoColo pic.twitter.com/3kTR7KowPi