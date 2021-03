Hinchas de Colo-Colo se ilusionan con la posible llegada de Leonardo Gil

El volante de corte no seguirá en Vasco da Gama, equipo que bajó a segunda división.

El jugador manifestó en conversación con Redgol su deseo de venir a Chile. “Para mí, si sucede sería un orgullo. Vine a jugar a Brasil para tener mayores posibilidades de estar en la Selección de Chile y si tengo la posibilidad de jugar en un equipo grande como Colo Colo estaría aún más cerca y eso es algo importante para mi carrera”.

“Llegar a un club como Colo Colo es un objetivo personal, y poder hacerlo bien. Estoy tranquilo. La verdad que no me ha llegado nada y solo queda esperar. Seguramente se comunicarán con mi agente”, agregó.

Leo Gil de 20 años, jugó 23 partidos en la temporada 2020 con la camiseta del Vasco da Gama, además ya posee la nacionalidad chilena y no utilzia cupo extranjero.

Además de Brasil tiene pasos por el fútbol de Arabia Saudita y en Argentina defendió la camiseta de Rosario Central.

