Hinchas de Colo-Colo se descargaron en redes tras penal cobrado por el VAR

Cuando se iba el primer tiempo en el Sánchez Rumoroso, el árbitro Nicolás Gamboa sancionó penal a favor de @coquimbounidooficial tras revisar la jugada en el VAR. Luego de un tiro de esquina, el balón dio en el brazo derecho del defensor argentino. Joe Abrigo cobró la ejecución y marcó la apertura de la cuenta a los 45'+3.