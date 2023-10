Hinchas de Colo Colo se burlaron de Lucero tras Copa Sudamericana

Este finde semana se disputo la final de la Copa Sudamericana entre Fortaleza de Brasil y Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, donde tras un equilibrado encuentro que termino con un empate 1-1, el equipo ecuatoriano pudo gritar campeón tras vencer a través de los lanzamientos penales, donde el ex jugador de Colo Colo fue titular en el cuadro brasileño.

Juan Martín Lucero, ex futbolista del cacique estuvo presente por el lado de Fortaleza, donde incluso anotó la apertura del marcador a los 48 minutos del encuentro. Cabe recordar que el jugador tuvo una abrupta salida de Colo Colo a inicios de temporada que incluso terminó con más de alguna polémica de por medio.

Esto es algo que los hinchas albos no olvidan, ya que una vez finalizado el encuentro, donde Liga Deportiva Universitaria de Quito levantó el tan ansiado trofeo de la Copa Sudamericana, los simpatizantes del cacique no desaprovecharon la oportunidad y se burlaron con todo de quien fuera su jugador a través de redes sociales.

"Te lo mereces por arrancarte de Colo Colo", "perdiste la final vendido", "Sudamericana quería" y "que lindo va a ser cuando te lesiones y Fortaleza te quiera botar, ningún equipo te va a contratar por mercenario, no sabes como lo voy a disfrutar". Fueron algunos de los comentarios que más destacaron sobre la burla dirigida a Juan Martín Lucero.

No cabe duda que los hinchas de Colo Colo no olvidan fácilmente a quienes pasan a llevar a su club, ya que estuvieron muy atentos y rápidos para mofarse del jugador tras la derrota. Ahora bien, solo el futuro tendrá la respuesta sobre lo que le depare a Juan Martín Lucero, pero lo que es seguro es que aquí en Chile, no tiene ninguna posibilidad de retorno.