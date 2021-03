Hinchas de Colo-Colo se burlan tras derrota de la U femenina en Copa Libertadores

Universidad de Chile empató sin goles ante Ferroviaria en el tiempo reglamentario y en la tanda cayó por 7-6.

Todo ocurrió en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires, las azules se inclinaron en penales (7-6) ante el equipo brasileño después de igualar sin goles en el tiempo reglamentario. Incluso el conjunto chileno erró un lanzamiento desde los 12 pasos a los 42 minutos de la primera etapa, ejecutado por Yesenia López.

Ahora a las "Románticas Viajeras" les restará jugar el partido por el tercer puesto ante las también brasileñas de Corinthians, duelo programado para el domingo.

Los fanáticos del Cacique aprovecharon el momento para recordar que Colo-Colo femenino es el único equipo campeón de la historia de nuestro país.

No importa, Carla Guerrero siempre podrá decir que es campeona de América pic.twitter.com/Xw1Ai9Cnji

PERO COMO?.?? SI UNA WEONA QUE TRABAJA EN CHILEVISION DIJO QUE COLO COLO FEMENINO NO EXISTIA https://t.co/MopaNElxKF

Recuerdo cuando Colo Colo femenino Ganó la Copa Libertadores de América, mi amigos de la última vocal me decían que esa copa no existía y no le dieron importancia, y ahora andan todos llorando 😂😂 la copa se mira y se toca #LeonasZL