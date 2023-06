Hinchas de Colo Colo se burlan del regreso de Óscar Opazo

Hinchas del Cacique llenaron de mensajes las redes sociales tras la presentación del lateral derecho que pasó sin pena ni gloria en Racing de Avellaneda, el Torta posó nuevamente con la camiseta de Colo Colo, los tuiteros se tomaron el regreso de Opazo con humor e ironía.

“Llegó con la misma ilusión con la que llegue al 2017 acá, en ganarme un puesto, ganar cosas importantes como lo requiere este club. Estoy feliz de estar en casa, me siento en casa y que mejor que volver, mis compañeros me recibieron muy bien”, partió indicando Opazo en la sala de prensa de Macul.

El ex Academia explicó su regreso: “la presión en este club es constante, día a día y partido a partido, si uno no siente esa presión en este club, no podría jugar. Vengo con la ilusión de pelear el puesto con el que me toque y no porque venga devuelta es que tenga el puesto asegurado”.

Óscar Opazo fue presentado este viernes. FOTO: DANIEL ARRIETA

“Me motivó mucho el querer jugar, el sentirme importante, el estar todos los fines de semanas los 90 minutos. Fue la gran razón por la que decidí volver, sentirme querido e importante dentro de un equipo”, esgrimió el defensor que regresa a Pedrero.

“Mi nivel estará en evidencia cuando empiece a jugar, estoy con ganas e ilusión de empezar a jugar. El nivel se demostrará a medida que juego y espero estar al 100%”.

Opazo sueña con jugar Copa Libertadores con Colo Colo

“Es una ilusión que tienen todos, el hincha, nosotros el año pasado vivimos el mismo escenario. Hoy contamos a favor de que podemos jugar con público, ese partido será fundamental para lo que viene y será un envión anímico importante si logramos avanzar”, cerró.

MIARA ACÁ LAS REACCIONES DE LOS HINCHAS ALBOS:

no tenían foto actual? kjakjakja que club del carajo — Fabo 🚴‍♂️/ QUINTEROS GENOCIDA DEL FÚTBOL ☠️⚰️ (@dumpweed713) June 23, 2023

CÁLLATE TORTA OPAZO BASTA DE MENTIRAS — neli (@nelivana) June 23, 2023

Al fin llegó el reemplazo del torta Opazo. ¡Bienvenido, Oscar! 🤟🏽 — Álvaro Santander Benítez (@aasantanderb) June 23, 2023

Fue al tour de compras? — Crist⚽️fer (@CHvm14) June 23, 2023