Hinchas de Colo-Colo se burlan del "clasiquero" Gonzalo Espinoza

Algunos fanáticos de la U aseguran que es el único que moja la camiseta en estos partidos clásicos.

El volante Gonzalo Espinoza terminó muy enojado y les dijo de todo a futbolistas de Colo Colo tras la derrota por 1-0 de Universidad de Chile en el Superclásico en el Estadio Monumental.

Cuando terminó, el volante se vio al "bulldog" discutiendo con Iván Morales, mientras que cuando se retiraba hacia el túnel de salida de la cancha de Pedreros.

Los colocolinos aseguran que nunca ganó un clásico con la camiseta de la U:

Gonzalo Espinoza: 13 partidos vs Colo Colo y CERO TRIUNFOS, CERO. Leo Gil: 1 partido vs la U, UN GOL Y UN TRIUNFO. CLASIQUERO EN QUEDAR CON EL CULO ROTO.

"Why always me?"



- Gonzalo Espinoza. pic.twitter.com/b9Fx5vQtTo