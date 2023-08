Los hinchas del Cacique celebraron con todo el primer gol del canterano con la camiseta de Colo Colo, el Vicho marcó el único gol del triunfo albo ante Palestino por Copa Chile.

Hace una semana, el bajo cometido de Pizarro ante Huachipato fue analizado por Francisco Eguiluz en duros términos: “¿Los que vieron el partido se terminaron de convencer que Vicente Pizarro es un invento o no?”, dijo en Todo es Cancha.

“Ayer (sábado) salió y mejoró el equipo altiro. No mostró nada, no entregó una pelota buena. No puede estar en Colo Colo, no puede jugar en Colo Colo y menos ser capitán”, explicó aquella vez Eguiluz.

Gustavao Quinteros alabó al volante

“El Vicho tiene muchas condiciones, cuando tiene la pelota es difícil que falle un pase y hoy le está agregando a su fútbol, le estamos pidiendo que se convierta en un interior, en un jugador con llegada al área. La vez pasada por una jugada de él vino un penal a nuestro favor, hoy (miércoles) convirtió…”, contó en conferencia de prensa.

“Eso antes no lo hacía, siempre jugaba como pivote, como doble volante, y de a poco le está agregando cosas que lo van a beneficiar a él y lo van a hacer un jugador cada vez más completo. Estamos muy contentos con él, cuando juega es muy importante para el equipo”, siguió relatando el DT.

“No ha tenido la posibilidad de jugar todos los partidos, pero ha jugado muchos y cada vez que se le da la chance lo hace muy bien”, cerró.

Los fanáticos albos se acordaron del periodista:

Golazo de Pizarro dedicado a la lechuza qlia de Francisco Eguiluz. #VamosColoColo pic.twitter.com/SYuKO4ouhT — Vi3joCaciqu3 ⚪⚫ (@caciquealbo54) August 2, 2023

Golazo de Don Vicente Pizarro, este gol debe ir dedicado totalmente al aweonao de Eguiluz: pic.twitter.com/tubBoGPnkt — Nacha️ (@IgnaciaSepulv15) August 2, 2023

Pancho Eguiluz acaba de ser domado por Vicente Pizarro. pic.twitter.com/U35oVK6j7I — Chilensis Fútbol (@ChilensisFutbal) August 2, 2023

Recién cachando lo que dijo el tontito de Eguiluz del Vicho Pizarro, eso pasa porque en éste país de mierda existe mucho aweonao con acceso a tribuna, no le hagan caso, lo que busca es mantenerse en los medios por medio de la polémica, no le alcanza para nada más, es tontito. — Rodrigo🤟🏼⚽️🏇🚵‍♂️ (@ralvarez71) August 3, 2023