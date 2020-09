Hinchas de Colo-Colo reaccionaron a la noticia que aleja a Bravo del Cacique

Julio Rodríguez se refirió al futuro de Claudio Bravo: “No me lo imagino volviendo a jugar en ningún equipo en Chile”.

En conversación con Redgol, Julio Rodríguez, preparador de arqueros y formador del portero de la Roja aseguró que no se imagina a Bravo volviendo a retirarse en el fútbol chileno. “Tengo la sensación de que a Claudio le gustaría retirarse en Europa o por ejemplo en la MLS. Y no le gustaría retirarse en Chile, por lo que he conversado con él”.

“No me lo imagino volviendo a jugar en ningún equipo en Chile, no hablamos sólo de Colo Colo. Y está un poco sentido con el club, por algunas situaciones que ocurrieron hace unos años atrás”.

Hay que recordar que el 2014, el plantel de Colo-Colo dirigido por Héctor Tapia en aquel entonces tuvo una fuerte polémica con el golero.

Los hinchas albos reaccionaron a la noticia:

¿Claudio Bravo no se retirará en Colo-Colo? Me importa un pico. — Diego Andrés (@DiegoRojasOK) September 21, 2020

Claudio@ClauFerMa·1h En respuesta a @dalealboNinguna novedad, nunca@quiso hacerlo en verdad, pero esta bien.

Patipelaoplebeyo 3.0@CarlosCoronaDav·44minEn respuesta a @dalealboEl quiera venir que venga, el que nadie lo obliga Colo colo como Club e institución es más grande que cualquier jugador, por ahora el único ídolo de Colo Colo es Esteban Paredes.

Diego Chandía @diegochandi·22minEn respuesta a @dalealboNunca quiso hacerlo, eso de estar sentido son excusas! El club y la institución jamás le hicieron algo mal y eso es lo que importa, LA INSTITUCIÓN! Una lástima, seguramente se retirará en la uc como quiere la señora.

Elias Farias Peña@papeorate·1hEn respuesta a @dalealboGracias dirigentes de mierda por hacer que todos nuestros últimos o ídolos hayan salido mal o por la puerta de atrás (sin despedidas) y con problemas inventados o bien surgidos por su inoperancia dejando muy trastocado el sentido de pertenencia...

Alejo San Martín@Alejo_SMF·8minEn respuesta a @dalealboTa perfecto, jugó en su momento fue campeón y dejó lucas en el club. Nada que exigirle. Igual, me gustaría decirle que tiene todo el derecho a estar sentido, pero no con el club y sus hinchas, si con quienes le hicieron ese destrato en su día. Si viene, bien, si no bien también