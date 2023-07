Hinchas de Colo Colo reaccionan al regreso de Joan Cruz al fútbol chileno

Joan Cruz regresa a nuestro fútbol. Los hinchas del Cacique se lanzaron a las redes sociales tras conocer la noticia del regreso del talentoso volante chileno al campeonato nacional.

El volante de 20 años, con un pobre paso por el Real Oviedo de España, llegará a Everton de Viña del Mar, club que pertenece a los mismos dueños del cuadro español, se trata del grupo Pachuca que mueve jugadores por todo el continente.

“El Seleccionado Chileno Joan Cruz llega al Primer Campeón de Provincia para enfrentar los desafíos del 2023. ¡Mucho éxito en el desafío de vestir la camiseta del equipo más grande de la región, Joan!”, lo anunció el elenco viñamarino.

Su salida de Colo Colo

“No hay demanda. El caso de Joan Cruz es un tema en el que seguramente van a tener que llegar los derechos de formación del jugador”, reveló el gerente deportivo del Cacique, Daniel Morón, después del amistoso ante Deportivo Cali que se jugó en junio pasado.

“Con Joan Cruz como persona no tenemos ningún inconveniente, al contrario, es un chico maravilloso que tomó una decisión junto a su representante de irse y no renovar, pero era su derecho y su opción”, puntualizó el histórico guardameta, en un discurso conciliador, a diferencia del que se escuchaba cuando el conflicto estaba en su punto más álgido. “Las puertas están abiertas para todos los que son colocolinos. Ustedes lo vieron en el caso de (Óscar) Opazo. Colo Colo no le cierra las puertas a nadie. Y con mayor razón si son de casa”, añadió aquella vez.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Que rabia la situación de Joan. El muchacho pudo valer mucho. Hoy regresa a Chile de vuelta tras sus "vacaciones" en España. Que mal por Colo-Colo, que mal por Joan Cruz. — Iván Estay (@ivanestay28) July 28, 2023

Ojalá TODOS los jóvenes de @ColoColo hayan visto lo que pasó con Joan Cruz. Resulta clave que no cometan los mismos errores influenciados negativamente por los representantes y si entorno — Avanzando... - ⚽✈🐴 (@AlexBrieba) July 28, 2023

Profecía cumplida. Tan evidente era que no alcanzó a estar un año en Europa y volvió. Una pena lo de Joan Cruz, estaría jugando fijo en este Colo Colo. https://t.co/MSCnJPaUQG — Casiquero (@vitokoquirqui) July 28, 2023

Lo de Joan Cruz es así de simple. Debe demostrar en cancha todas las condiciones que tiene. Si lo hace, excelente. Si no. Será uno de los tantos talentosos que se quedó. Y acá eso sí, hay un perjuicio enorme para @CSDColoColo que lo formó. Culpa de ByN o su representación — José Arnaldo Pérez (@Chascaperez) July 28, 2023

me asombra la mala que le tiran a Joan Cruz algunos weones y a Lucero aún hay algunos weones pidiéndole que vuelva no irónicamente jsjdjs no me asombra nada de estas zorras culias weonas la verdad — EDWARD NORTON DEL COLO (@EdwardN33CC) July 28, 2023

Que triste lo de Joan Cruz. Ya no me interesa que le vaya bien por Colo-Colo, ya no es jugador nuestro y dudo que lo vuelva a ser. Pero ojalá le vaya bien por el futbol chileno, calidad y talento tiene de sobra — 🤟🏾 (@RetamalY7) July 28, 2023