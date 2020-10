Hinchas de Colo-Colo reaccionan al nombre de Felipe Flores como nuevo refuerzo

Distintos medios están informando que FF17 podría volver al club de sus amores.

DALE ALBO Y REDGOL, publicaron noticias sobre el delantero de Antofagasta, según los mencioandos medios de comunicación:

"Según pudo averiguar DaleAlbo, ya tomaron contacto con Jorge Barrera, representante de Felipe Flores, para saber su situación en Deportes Antofagasta y traerlo de regreso al Estadio Monumental", reporta el sitio colocolino.

Cabe recordar que en la jornada de día jueves, presidente de Blanco y Negro, confirmó que el club está dispuesto a fichar nuevos futbolistas si así lo requiere el entrenador, Gustavo Quinteros.

Los hinchas albos le tiene mucho cariño a Felipe Flores, pero no están convencidode su regreso:

Felipe Flores no se perdía los cabezazos de Blandi vs la u del chiste y Wilstermann, ojo.



Pero no, seamos serios (aunque Colo Colo (B$N) es lo menos serio que hemos tenido en el año), no puede volver, subamos el nivel si queremos salir de la situación que estamos.