Hinchas de Colo-Colo reaccionan a video de Naya Fácil con camiseta alba

Este jueves, Naya Fácil dejó "marcando ocupado" a sus seguidores tras mostrar una camiseta del cuadro popular personalizada. Lo que desató una serie de comentarios de sus fans fue el equipo al que pertenece dicha prenda.

Resulta que la influencer es hincha de Colo-Colo y la camiseta es precisamente el modelo más reciente del “Cacique” con Pilsen del Sur como auspiciador. En el dorsal de la polera se puede ver el nombre “Naya Fácil” y abajo el número 69.

Por supuesto, la publicación dejó contentos a los seguidores del cuadro albo, entre ellos, la cantante Princesa Alba. En tanto, quienes pertenecen a otros equipos lamentaron esta militancia. “La cag… con esa polera”, comentó una usuaria.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

A mi no me gusta que la nayafacil sea del Colo, así como tampoco me gusta que Gustavo Hasbun lo sea.