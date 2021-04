Hinchas de Colo-Colo reaccionan a emergencia sanitaria a causa del Covid-19

La Seremi de Salud ordenó separar a 17 jugadores del cuadro popular por el infectado de coronavirus tras compartir en los festejos tras vencer a la U.

Gustavo Quinteros y el plantel deberá viajar a Chillán con un equipo completamente juvenil, ya que el reglamento de la ANFP obliga a jugar los encuentros a pesar de los contagios de coronavirus en los planteles profesionales

La formación juvenil sería con: Julio Fierro en el arco; una defensa conformada por Bruno Gutiérrez, Nicolás Garrido, Felipe Campos y Felipe Fritz; Vicente Pizarro, Jorge Araya, Carlo Villanueva y Joan Cruz en la mitad de la cancha; además de una delantera con Juan Carlos Gaete y Luciano Arriagada.

Los hinchas se lanzaron a las redes:

#ColoColo las reglas estan claritas. Un contagio, por mas que no haya estado citado en el último partido, estuvo con el plantel.

Que hay 17 contactos estrechos, mala cuea no más.

Empecemos a hacer las cosas como corresponden, si no pueden jugar, no pueden. Así de simple