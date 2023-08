El capitán de Colo Colo Esteban Pavez estuvo presente en una conferencia de capitanes en la previa del partido ante la U del proximo sábado en el estadio Santa Laura. Pavez tuvo una polémica declaración por el posible fichaje de Jordhy Thompson a los Xolos de México.

En rueda de prensa, el volante de los albos fue consultado por la oferta que existe desde Tijuana por el canterano albo: "Uno se pone contento cuando llegan este tipo de ofertas por jugadores de casa. Yo quiero que se vaya por el bien de él, ha sido un año difícil en su tema personal pero en lo futbolístico ha andado bastante bien".

"Yo creo que fuese bueno que no jugará el Superclásico y vaya a México, que es lo que tanto el quiere", apuntó Pavez, tras las palabras del capitán de Colo Colo, vino una ola de críticas en su contra en redes sociales.

LOS HINCHAS SE FUERON EN CONTRA DE PAVEZ:

Capitán ql malo que nos gastamos jajajajajja. No me representa ni representa los colores del Club!.

Mandelorian@Mandefenton·"El que declara es Sergio Morales, representante de Jordhy Thompson.... y de Esteban Pavez, ambos jugadores de la agencia Mundo Futuro. Una vergüenza de declaración, buscando "presionar" la salida del jugador, poniendo en segundo lugar al club donde Pavez es capitán".

no quiero ver más a Esteban Pavez con la jineta de capitán, con lo q ha hablado en la conferencia no merece llevarla, como chucha vas a decir que quieres q jordhy se vaya y q no debería jugar el clásico porq no esta su cabeza en chile, tonto ctm