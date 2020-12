Los albos empataron 2-2 ante los Acereros en el estadio CAP.

El Cacique no ganó y sigue último en la tabla de colocaciones, el cuadro popular estuvo gran parte del duelo con superioridad numérica, pero no supieron marcar la diferencia para acercarse a Deórtes La Serena.

Con este resultado, los dirigidos por Quinteros llegan a 18 puntos a 3 de los Papayeros que tendrán que ir al Monumental el próximo martes.

Los hinchas le pasaron la cuenta al entrenador de los visitantes y pideron su salida tras el pitazo final.

MIRA ACÁ LOS COMENTARIOS:

Gustavo Quinteros tiene que cortar su webeo. Nadie, pero absolutamente nadie se banca a Suazo. Todos nos damos cuenta que el tipo no aporta nada al equipo, no defiende, no ataca, erra en los pases, corre mal la cancha, etc. #ColoColo