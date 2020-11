Hinchas de Colo-Colo piden la salida de Leonidas Vidal de ByN

Los fanáticos aseguran que es el cáncer del club y sus determinaciones tienen al cuadro popular al borde del precipicio.

Tras la dura derrota ante Palestino, el hincha del popular mostró toda su rabia en contra de Leonidas Vidal, accionista de Blanco y Negro.

Cabe recordar que Gustavo Quinteros pidió expresamente incluir en la tabla la discusión el tema de los refuerzos que necesita el plantel.

Según informaron desde Macul, Mosa no tuvo quórum: pese a la insistencia, el “bloque Vial”, conformado por Alfredo Stöhwing, Diego González, Carlos Cortés y Ángel Maulén, no dio el visto bueno y, por estatutos, no se pueden tratar en un directorio extraordinario temas que no sea exclusivamente por los que se citó al mismo salvo que haya unanimidad.

Por lo mimso el tema de nuevas incorporaciones está congelado y el principal perjudicado es el hincha que ve como el equipo se llena de dudas de cara a la segunda rueda.

Al grupo de Leonidas Vial le importa un pico si Colo Colo se va a la B, si eso significa recuperar el control del Directorio de B&N. — Rodrigo ⚽🏇🚴‍♂️ (@ralvarez71) November 15, 2020

El plantel esta contaminado por el mal actuar de ByN sobretodo por el nefasto e imbesil de LEONIDAS MIERDA VIAL — jorge contreras (@kokeoso) November 15, 2020

BASTA DE COLO COLO Y DE LEONIDAS VIAL. NOS VAMOS A LA B. CAGAMOS. ADEMAS SI NOS CAGAN COMO HOY Y CON LA UE (EL PENAL DEL MONO) COQUIMBO (LA MANO DEL CHACO. Q NO COBRARON NUNCA MAS ESA WEA) ETC. CAGAMOS. — Naxo Albo 0 (@NaxoAlbo01) November 15, 2020

No pude ver el partido porque de nuevo la universidad culiá me chantó una prueba. Dios mío hueón, qué infeliz que soy lpm, y es en gran parte su culpa @ColoColo equipo de mierda. TRAIGAN REFUERZOS QUE NOS VAMOS EN AVIÓN A LA B BLANCO Y NEGRO CÁNCER QLO. MUÉRETE LEONIDAS VIAL — E🅱️uardo G. Sanzana (@saintzana) November 14, 2020

Leonidas Vial ladron ctm por favor andate de colo colo, andate perro bastardo ctm, nadie te quiere viejo bastardo ctm. Mosa ctm andate el colo no es tu patio de juegos perro culiao. Payasos culiaos. #vamoscolocolo pic.twitter.com/3w4na0gyiw — Roberto Zamora  (@epizamora) November 14, 2020