Hinchas de Colo-Colo piden la salida de Leo Valencia por caso de violencia a su ex pareja

Los fanáticos se manifestaron tras la funa de Valeria Pérez en las redes sociales.

Siguen los dolores de cabeza para Colo-Colo, esta vez se trata del complejo momento que vive el volante Leo Valencia, el jugador del Cacique está siendo "funado" en las redes sociales por el no pago de pensión y por violencia intrafamiliar.

La cuenta de la denunciante y Twitter se llenó de comentarios contra Leo Valencia, incluso, algunos hinchas del Cacique piden que sea despedido del club. Los colocolinos piden que el club se manifieste ante la grave acusación:

MIRA LAS REACCIONES ACÁ:

No podemos dejar pasar esto como si nada, Leo Valencia no puede seguir siendo jugador de Colo Colo y ojalá de ningún otro club, tiene que pagar por todo lo que ha hecho, no es solo de ahora, tiene demandas desde hace unos años, la situación es grave.#FUERALEOVALENCIA https://t.co/Gxgg2atbuB