Hinchas de Colo Colo piden la salida de Gustavo Quinteros

Quinteros fue tendencia en Twitter tras el pitazo final en el Monumental. Los fanáticos de Colo Colo no podían creer que nuevamente quedaban fuera de Copa Libertadores, es por eso que vía redes sociales pidieron "la cabeza del entrenador albo".

Para muchos colocolinos el ciclo con en el entrenador del cuadro popular ya finalizó, el fracaso ante Pereira aburrió a los miles de hinchas albos que se volcaron a las distintas plataformas digitales.

“Hace mucho que los equipos chilenos no avanzan en Copa. No es un fútbol que todos los años llega lejos en Copa Libertadores. Fracasa el que no trabaja. Nosotros trabajamos, superamos a los rivales, generamos situaciones. Bueno, no alcanzó”, manifestó el DT en conferencia de prensa tras el empate ante Deportivo Pererira.

Quinteros aseguró que el Cacique no fue inferior ante sus rivales del grupo de Libertadores: “Creo que futbolísticamente nunca fuimos inferiores a ningún equipo del grupo, más allá que se perdió con Boca. Nos queda la angustia de haber hecho buenos partidos, no haber convertido y no ser eficaz. Se jugó bien y no se pudo ganar por un tema de precisión y eficacia”, sumó.

Quinteros sacó la voz tras el empate ante Deportivo Pereira.

El estratega reclamó por la falta de gol: “Nos falta esa confianza. Fallamos goles abajo del arco. Tenemos que seguir trabajando e incorporar un jugador. Nos está costando en todos los torneos. En lo local el máximo goleador tiene tres goles en seis meses. Nos faltó el finiquito. Todo lo demás, el equipo lo está haciendo”, agregó.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES DE LOS HINCHAS:

Que mierda de equipo que tenemos, espero la renuncia del vende humo de técnico que tenemos,el grupo más fácil de las últimas copas y quedamos fuera #ChaoQuinteros #RenunciaCejonCuliao @ColoColo — Rodrigo (@RodrigoFJds) June 29, 2023

3 Partidos consecutivos perdidos, uno más y como que #ChaoQuinteros #Emelec — YORMAN (@tigrillo_insano) June 8, 2013

Otro fracaso más de la era Quinteros.

Perdió el título con Católica, perdió 2 Super Copas, eliminado de Sudamericana, eliminado en Copa Chile, eliminado de Libertadores dos veces. Pero no, no se le puede criticar porque nos salvó del descenso.#FueraQuinteros#VamosColoColo — David (@cs_kratos) June 30, 2023

Quinteros debe irse terminado el partido, no lee los partidos y sus refuerzos un asco#FueraQuinteros @ColoColo — Andres (@andrespefe) June 29, 2023