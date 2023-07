Hinchas de Colo Colo piden la renuncia de Gustavo Quinteros

Los hinchas del Cacique explotaron tras la goleada del América MG por Copa Sudamericana en Brasil, el entrenador sacó la voz tras la humillación internacional que sufrió el cuadro popular.

“Defensivamente fuimos un desastre. Me da vergüenza que el equipo defienda así. No marcamos en el área, no logramos los rebotes y esto pasó después de varos partidos. Pero este fue muy malo y como entrenador me da vergüenza que hayamos funcionado así”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Luego, el ex UC agrega que “cuando esperas que jugaremos en el mejor nivel, no lo podemos hacer. Es algo a mejorar. Es una deuda que tenemos pendiente y que tenemos todos: dirigentes, jugadores y nosotros. Pero debemos cambiar este comportamiento deportivo cuando hay que definir una llave internacional”.

Quinteros no se guardó nada: “jugamos un partido muy por debajo de las actuaciones anteriores, incluido la Libertadores. Fuimos a jugar con Boca en La Bombonera y jugamos mucho mejor. Fuimos a Colombia y Venezuela y pudimos sacar algo más que el empate. Defensivamente fuimos un desastre y no lo hicimos bien. Ofensivamente hemos creado para hacer un gol más... Me hago responsable de la vergüenza, pero no tuvimos el carácter para defender una ventaja y defender en duelo individuales y ahora hay que dar vuelta la pagina”.

LOS HINCHAS PIDEN LA SALIDA DE QUINTEROS:

Hasta e Pailita lo sabe: Fuera Quinteros. pic.twitter.com/Lzv93cQq7s — Rob ⚪️⚫️ (@rob4lif3) July 19, 2023

Un año más dando la cacha y dando VERGÜENZA EN LAS COMPETENCIAS INTERNACIONALES!



FUERA QUINTEROS, NO MÁS! — f la n 🩵 (@fflanbulosa) July 18, 2023

Esta derrota no le puede salir gratis a Quinteros 😤😡 si le tiene respeto al club debe renunciar ahora mismo!. No queremos mas sus excusas tontas, su tozudez, su poca ambición este Colo-Colo no tiene forma 🥹 #FueraQuinteros #ColoColo — John (@j_parra11) July 18, 2023