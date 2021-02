Hinchas de Colo-Colo piden la renuncia de Gilabert del arbitraje

Francisco Gilabert, enfureció a los fanáticos, el juez decidió no sancionar un penal en contra de Maxi Falcón luego de revisar la jugada en el VAR.

También en Blanco y Negro quedaron furiosos y durante esta jornada se conoció que presentarán una denuncia en contra del árbitro por esta situación.

Por otro lado, la ANFP oficializó a los árbitros que dirigirán esta última fecha del Campeonato Nacional, y Gilabert no aparece en la lista.

Palestino vs. Coquimbo Unido

Árbitro: Eduardo Gamboa

Árbitro Asistente 1: Claudio Urrutia

Árbitra Asistente 2: Loreto Toloza

Cuarto Árbitro: Felipe Jara

VAR: César Deischler

AVAR: Raúl Orellana

O’Higgins vs. Colo Colo

Árbitro: Roberto Tobar

Árbitro Asistente 1: Christian Schiemann

Árbitro Asistente 2: Claudio Ríos

Cuarto Árbitro: Matías Quila

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Alejandro Molina

Deportes La Serena vs. Audax Italiano

Árbitro: Héctor Jona

Árbitro Asistente 1: Miguel Rocha

Árbitro Asistente 2: Carlos Poblete Roa

Cuarto Árbitro: Franco Arrué

VAR: Piero Maza

AVAR: José Retamal

Si Francisco Gilbert no es un "CAGÓN" no se que es, después de ver y escuchar las imágenes del VAR, donde todos le dijeron que era penal. Cobarde y Cagón Gilabert, ojalá no arbittes nunca más. Video de @cr_alvarado83 pic.twitter.com/TsouSy68Uk