Hinchas de Colo-Colo piden el regreso de Chapa Fuenzalida

El volante está en medio de la polémica por us dichos que reconocieron que el Cacique es el más grande de Chile y en donde Nicolás Castillo le respondió con todo al Chapa.

“Siempre lo he dicho, tengo mi visión del fútbol y si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país. Eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos”, comentó el Chapa.

Castillo re respondió con todo: "¡El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas. Por respeto al club y a su gente", posteó.

Nicolás Castillo atacó al formado en la UC y, a través de una historia de Instagram, causó la gran polémica. Algunos hinchas de los albos ven con buenos ojos el retorno de Fuenzalida al Monumental:

Lo están puteando al Chapa Fuenzalida todavía?

Lo recontra traigo de vuelta, rindió siempre en un Colo-Colo plagado de muertos y jugadores falopa. pic.twitter.com/ENpsLSej8N — Ignacio Fuentes (@Ignacho_LFC) July 19, 2020

Chapa en un crack y dijo la verdad sobre el más grande... si no lo quieren ahora en la UC , con gusto que vuelva a Colo-Colo.. — Cristian Rojas Díaz (@75RojasCristian) July 19, 2020

Yo recibo al Chapa Fuenzalida en Colo Colo pero cagado de la risa! #ChapaVuleve — Guilleditor Oficial (@Guilleditor) July 19, 2020