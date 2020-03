Hinchas de Colo-Colo piden a Gabriel Heinze como nuevo DT de Colo-Colo

Gabriel Heinze sorprendió a todos en el fútbol argentino al anunciar su salida de Vélez Sarsfield pese a tener una destacada campaña.

El técnico trasandino llegó a emocionarse hasta las lágrimas para ratificar su partida del cuadro de Liners, posterior al último partido de la temporada que se jugará el próximo lunes ante Unión de Santa Fe.

Lleno de agradecimiento, el estratega se despidió de Vélez. “Yo siento que Vélez me dio muchísimo más de lo que yo le pude dar. Y por eso se termina este ciclo nuestro. Y lo único que tengo que decir es gracias a todos, a toda la gente de Vélez”.

De todas formas, manifestó su tristeza al despedirse de los jugadores. “No pude hablar, sí los miré a los ojos. Me salieron pocas palabras. Y me tocas un tema muy jodido, por eso quiero evitarlo. Porque son los jugadores, y cuando se me pone eso, ya no hay análisis”. Esta determinación creó ilusión en los hinchas de Colo-Colo, los fanáticos se volcaron a twitter para pedir al entrenador:

Queremos a Heinze en Colo Colo! — Jorge Coulon Larrañaga (@jcoulon) March 7, 2020

Renuncio Heinze, ese es el DT que necesita Colo Colo! — Vicente Saenz-laguna (@vicentesaenz) March 6, 2020

renunció Heinze? si no es scolari, ES EL @ColoColo — CriS⚪⚫ (@CriSxsZ) March 6, 2020

Renuncio Heinze? Paren en Buenos Aires muchachos @ColoColo — Juan Andrés Escobar (@jaescobarh) March 7, 2020

Renuncio Heinze en Velez por si acaso Tropa de weones por si les interesa hacer algo bien y dejar de hacer el ridiculo @ColoColo — Diego Morales (@Iker14DM) March 6, 2020

Colo colo debería apostar por Heinze... — Mathias Escudero (@mathyescudero) March 7, 2020

Heinze es el técnico que Colo Colo necesita. Si Espina me lee, seremos campeones de Libertadores. — Ignacio Costa (@Ignaciocostab) March 6, 2020

Heinze a Colo Colo. Es lo que necesitamos — Diescf (@Diescf) March 6, 2020