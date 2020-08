Hinchas de Colo-Colo le hacen la cruz a Pablo Contreras

Los fanáticos reaccionaron furiosos a las palabras del ex defensa del Cacique a Radio Adn.

Tras abandonar Rodelindo Román por problemas personales el año pasado, Pablo Contreras busca nuevos horizontes como director deportivo. Cabe recordar que el año 2015 presentó un proyecto a ColoColo, el club donde se formó, pero no tuvo respuesta positiva.

Hoy tampoco le habría acomodado el conflicto económico que han vivido jugadores y dirigentes de ByN: “No me hubiese gustado pasar por lo que está pasando la actual dirigencia”.

Pese a todo, el ex zaguero afirma que “me gustaría llegar a ColoColo…Ojala le vaya muy bien a Marcelo Espina, pero no descarto tratar de dirigir otra institución”. Los hinchas no quieren de regreso al jugador como dirigente:

De verdad Pablo Contreras no tendrá ningún amigo que le diga que NADIE, PERO NADIE lo quiere ver en Colo Colo otra vez? — CSD Colo-Colo Boxeo (@CSD_CC_Boxeo) August 11, 2020

Puta que me dolió la ida de Pablo Contreras a Grecia cuando Colo Colo estaba pasándola mal. Me sentí abandonado por un jugador que admiraba mucho. — Juanjo ⚽🏀🏈🏉🏐🎾🏑⛳🎮🥊 (@RiveroJuan_8) August 11, 2020

Ningún colocolino de bien banca a Pablo Contreras — Diego Andrés (@DiegoRojasOK) August 5, 2020

OrianaNestaDiaz @ori_colocolinda·15h

En respuesta a Eeeeeeehhhh no No ql, no queremos verte en Colo Colo.

ValienteFuerteYGrande@Marichiweu1925·15h ePablito, no te olvides q arrancaste en las malas. Haciendote expulsar para apurar tu salida al Olympiakos.

Cristóbal@Cristobalvalpo·15h A PATÁ EN LA RAJA TE VAMOS A SACAR CAGANDO, MERCENARIO CTM!