Hinchas de Colo-Colo le hacen la cruz a Juan Carlos Gaete

El jugador aseguró en un Instagram Live que le gustaría volver al Cacique, pero a los fanáticos no les gustó la idea.

Juan Carlos Gaete llegó como flamante refuerzo a Colo Colo para el 2019. Sin embargon nunca pudo debutar por los albos. Nunca se supo qué pasó, pero el futbolista de Cobresal, casi un año y medio después contó la verdad:

"No tenía idea de ese llamado, hasta que un día me llama (Cristián) Ogalde. Colo Colo estaba interesado, pero pensaba que era mentira. Si incluso me llegaron varias ofertas de Antofagasta, Palestino, pero Colo Colo. Soy hincha de Colo Colo a mil, a morir, incluso cuando chico me quería tatuar la insignia acá en el pecho", dijo en conversación con Patricio Vergara a través de Instagram Live.

El veloz puntero se ilusiona con regresar, pero los hinchas ya no lo quieren.

MIRA LAS REACCIONES ACÁ:



Kalem duarte pizarro@duarte_kalem·11h Nunca más con Juan carlos gaete perdido gran oportunidad por estupideces y falta de madurez.

Nelly Casanueva@NellyCasanueva·11h Leo sus explicaciones y es peor de lo que imaginaba. ¿Cuántos jugarían sólo por el honor de vestirse con nuestro indio al pecho? Y eso que es colocolino. Los jugadores actuales juegan por plata. Ya sé que es un trabajo y eso se paga. Lo sé. Pero el amor al club es fundamental.

cacike@cacike11·2h Chao con ese muerto cagon seguro se queda en la b toda su carrera.



Cristian Arsa@cristianarsa81·9h Este cabrito no sabe nada de la historia del club, parece que nadie le ha contado del equipo de la quiebra, con jugadores de casa, ganando un moco y bañándose con agua helada, cuando había agua. O me equivoco.

Tony Valle. APRUEBO !! CD.@Claudio80855198·10hEl weón rechazó la plata y se fué a Santa Cruz a ganar más????? en que equipo puede asegurar sú futuro, en la vitrina que da Colo Colo jugando Libertadores o en la B con Santa Cruz???? Ojalá nunca vuelva, es weón y cagón.