Hinchas de Colo-Colo le dieron con todo a Brayan Cortés

Universidad de Chile y Colo Colo igualaron en un paído encuentro y el golero de los albos fue protagonista.

Aún siguen reacciones al partido más importante del fútbol chileno, los fanáticos no olvidan el superclásico y se manifiestan constantemente en contra del golero de Colo-Colo.

Tras una serie de rebotes, Gonzalo Espinoza lanzó esférico y disparó de izquierda, aunque el balón se desvió en un defensor ‘albo’ descolocó al portero formado en Iquique, los hinchas no le perdonaron el nuevo error y le dieron con todo en las redes:

Colo Colo no tiene arquero ya está bueno, no puede seguir siendo titular Brayan Cortes es malo y no es para Colo Colo punto