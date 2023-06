Esteban Pavez, volante de Colo Colo, sacó la voz en conferencia de prensa en el Estadio Monumental y respondió a las críticas que recibe por su bajo rendimiento en Copa Libertadores y en el torneo nacional.

“Soy un jugador regular, por eso voy a cumplir 300 partidos en Colo Colo, no es fácil. Este año estoy haciendo lo mismo que el año pasado, solo que no se han dado las cosas”, indicó de entrada el formado en Macul.

En esa línea, remarcó que “incluso estoy corriendo más, siempre veo mis estadísticas después del partido, veo lo que hago bien y mal, me analizo. Se ha hablado de que yo he bajado el rendimiento, puede ser, pero no veo ese aspecto. Soy la cara visible y no tengo problemas de que se me apunte a mí”.

Pavez es el actual capitán de Colo-Colo.

Respecto al presente de los albos, Esteban Pavez indica que: “este año ha sido difícil en todo aspecto por temas de lesiones y resultados. Nunca se ha mantenido un once titular. En algunos partidos hemos llegado al peak de rendimiento, pero no los ganamos, eso es bastante doloroso y frustrante”.

“Tenemos que mejorar y dar un salto de calidad este segundo semestre para el primer objetivo que nos propusimos, ser campeón del torneo. Esta inter temporada será buena para mejorar los errores y afinar la puntería, hemos hecho pocos goles y estamos al debe”, reconoció el "Mono" que se prepara para un amistoso del Cacique ante Deportivo Cali de Colombia.

Las entradas para el cotejo entre el Popular y los cafetaleros comenzarán a venderse a partir de las 12 horas de este miércoles 14 de junio, a través del sistema Puntoticket. Además, el duelo será transmitido a través de la plataforma Star+

